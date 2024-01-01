الجيش الإسرائيلي يعلن تدميره مربضا لإطلاق الصواريخ في رفح

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير طائراته الحربية مربضا لإطلاق الصواريخ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وضرب أهداف أخرى في أنحاء القطاع.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي: "خلال ساعات الليلة الماضية قصفت طائرات حربية موقع إطلاق قذائف صاروخية في منطقة رفح كان يحتوي على قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق".

وأضاف: "‏وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عشرات الأهداف الإرهابية في أنحاء قطاع غزة ومن بينها مباني عسكرية وخلايا تخريبية وفتحات أنفاق وغيرها من الأهداف".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء القضاء على وسام أبو إسحاق المسؤول عن عمليات تهريب الأسلحة لـ"حماس" عبر معبر رفح جنوبي غزة، وقال في بيان: "قتل يوم أمس (الثلاثاء) وسام أبو إسحاق في غارة جوية شنتها طائرات سلاح الجو بتوجيه من المخابرات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مبينا أن "أبو إسحاق كان متورطا في عمليات تهريب أسلحة لحماس".