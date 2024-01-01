جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول تهريب الأسلحة لـ"حماس" عبر معبر رفح

رفح/سما/

زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء القضاء على وسام أبو إسحاق المسؤول عن عمليات تهريب الأسلحة لـ"حماس" عبر معبر رفح جنوبي غزة.

وقال الجيش في بيان: "قتل يوم أمس (الثلاثاء) وسام أبو إسحاق في غارة جوية شنتها طائرات سلاح الجو بتوجيه من المخابرات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مبينا أن "أبو إسحاق كان متورطا في عمليات تهريب أسلحة لحماس".

وأضاف: "خلال السنوات القليلة الماضية، قام أبو إسحاق بإدارة عمليات التهريب عبر معبر رفح والأنفاق تحت الأرض"، مشيرا إلى أنه "خلال الليل، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية موقع إطلاق يحتوي على صواريخ جاهزة للإطلاق في منطقة رفح. بالإضافة إلى ذلك، ضرب سلاح الجو عشرات الأهداف، بما في ذلك الهياكل العسكرية وممرات الأنفاق".