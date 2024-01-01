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الجيش الإسرائيلي يستحدث وحدة جديدة للمهام الخاصة بعد نقص المقاتلين

الأربعاء 26 يونيو 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستحدث وحدة جديدة للمهام الخاصة بعد نقص المقاتلين



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "والا" بأن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في الجنود والمقاتلين الأمر الذي دفعه إلى الترويج لاستحداث وحدة جديدة للمهام الخاصة من المتقاعدين والمتطوعين والحريديم.

وقال الموقع العبري إنه "على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة بدأ الجيش الإسرائيلي في الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة تسمى الفرقة 96 "فرقة داود".

وأوضح أن قوام "فرقة داود" الجديدة سيكون من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء ومن المتطوعين بما في ذلك "الحريديم".

وأضاف أن العدد المحتمل للمقاتلين المدمجين في "فرقة داود" سيكون حوالي 40 ألف مقاتل.

وذكر أنه تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ لمهمة إنشاء الفرقة الذي شغل في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي منصب قائد قيادة التدريب وقائد الأركان العامة كما شغل مناصب أخرى.

وفي وقت سابق قضت المحكمة العليا في إسرائيل بتجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة منه في أي وقت مضى".

وقالت المحكمة إن "الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".

المصدر: موقع "واللا"

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