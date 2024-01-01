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مسؤولون كبار ومفكرون في اسرائيل : نتنياهو يعرض البلاد للخطر وعلى الكونغرس إلغاء دعوته

الأربعاء 26 يونيو 2024 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون كبار ومفكرون في اسرائيل : نتنياهو يعرض البلاد للخطر وعلى الكونغرس إلغاء دعوته



القدس المحتلة/سما/

- دعا مسؤولون إسرائيليون سابقون الكونغرس الأميركي إلى إلغاء دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الشهر المقبل.

وفي مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز ووقعه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ورئيس الموساد الأسبق تامير باردو، والكاتب ديفيد غروسمان، والحائز على جائزة نوبل أهارون شاهانوفر، ورئيس أكاديمية العلوم الإسرائيلية ديفيد هاريل، وتاليا ساسون، فقد كتب مسؤول كبير سابق في مكتب المدعي العام أن "نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهاوية بسرعة تنذر بالخطر، لدرجة أننا نخشى فقدان البلد الذي نحبه".

وكتبوا أيضًا أن "الكونغرس ارتكب خطأً فادحًا - ظهور نتنياهو في واشنطن لن يمثل إسرائيل ومواطنيها، بل سيكون مكافأة لسلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا".

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