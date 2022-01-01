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تطور دراماتيكي بالحرب.. قصف أوكراني يستهدف محطة للطاقة النووية في زابوريجيا ويدمرها الكامل

الأربعاء 26 يونيو 2024 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطور دراماتيكي بالحرب.. قصف أوكراني يستهدف محطة للطاقة النووية في زابوريجيا ويدمرها الكامل



موسكو/وكالات/

قالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء إن قصفا أوكرانيا دمر مقرا للتحكم في الإشعاع في فيليكا زناميانكا في منطقة زابوريجيا.
وقالت الإدارة عبر تطبيق تيليجرام “نفذ متخصصون (في محطة زابوريجيا للطاقة النووية) عددا من الإجراءات للسيطرة على الوضع الإشعاعي في المنطقة”.
وأضافت الإدارة أن مستويات الإشعاع لا تتجاوز المستويات الآمنة.

ولم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد.
واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعريض سلامة المنطقة للخطر.

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