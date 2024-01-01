264 يوم من العدوان الدامي : : شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة ..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٦٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

ووصل إلى مقرات وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٣٢ شهيد و ١٣٩ اصابة لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٧٦٥٨ شهيد و ٨٦٢٣٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وحذرت الأمم المتحدة من امكانية وقف مساعداتها لقطاع غزة في ظل العجر عن ايصالها بطريقة آمنة.

وتستهدف إسرائيل لجان تأمين المساعدات بشكل مكثف ما جعل إيصال المساعدات امراً صعبا.

غزة والشمال

واستشهد اربعة مواطنين واصيب ثمانية في قصف اسرائيلي إستهدف منزل لعائلة أبو عواد في بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستشهد نحو خمسين مواطنا في سلسلة غارات على مدينة غزة شملت مركزي نزوح ومنزل لعائلة هنية وتجمعا للمواطنين قصف سيارة .

كما استشهد أب وابنه بقصف مدفعية الاحتلال لهما أثناء جمعهما الحطب، شرق المقبرة شرق جباليا شمال قطاع غزة

جنوب القطاع

وفي أحدث حصيلة ارتقى ١٢ شهيداً جرّاء غارات الاحتلال على مدينة رفح خلال ٢٤ ساعة.

ومن بين الشهداء ثلاثة وصلوا لمستشفى غزة الأوربي في خان يونس إثر قصف إسرائيلي على منطقة البركسات غربي مدينة رفح

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية محيط دوار زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع ونسف مبانٍ بمحيط دوار أبو السعيد ومطعم أبو شر غرب مدينة رفح

وفي خان يونس استشهد ثلاثة مواطنين بقصف نفذه الاحتلال وسط المدينة.

ونقل الشهداء إلى المشفى الأوروبي الذي اكد وصول ثلاثة شهداء اخرين من مناطق متفرقة من جنوب القطاع.

وقصفوا طيران الاحتلال منزلاً قرب مفترق الـ17 شرق خانيونس.

وفي رفح يتواصل اجتياح المدينة مع تراجع للدبابات نحو محور فيلادلفيا وبقاء سيطرة من طائرات الكود كابتر على الأحياء الغربية من المدينة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصف مناطق وسط مدينة رفح.

واستشهد الشاب سليمان زياد الدربي بعد قنصه من قبل قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان غربي رفح.

وسط القطاع

وسمع دوي انفجار عنيف نجم عن نسف الاحتلال لمبانٍ سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين بقصف استهدف منازل السكان بمخيم البريج وسط القطاع.