واشنطن تحذّر "إسرائيل" من محدودية قدراتها الدفاعية أمام حزب الله ..وتحذير من خراب "الهيكل الثالث"…

القدس المحتلة/سما/

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المسؤولين الأميركيين حذّروا "إسرائيل" من "محدودية قدرتها في الدفاع عن نفسها"، إذا دخلت حرباً مفتوحة مع حزب الله، واصفةً إياه بأنه "إحدى أكثر القوى غير الحكومية تسليحاً في العالم".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إنّ "إسرائيل وحزب الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا يريدان حرباً شاملة".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية حذّرت، اليوم الثلاثاء، من أنّ عمليةً إسرائيلية في جبهة لبنان قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة إلى "إسرائيل".

وبالتزامن مع التحذيرات الآتية من خارج الحدود لـ"إسرائيل"، من مخاطر توسيع الحرب مع لبنان وتبعاتها الكارثية على كيان الاحتلال، تتوالى التحذيرات من داخل الكيان، وآخرها ما قاله المفوّض السابق لشكاوى الجنود، إسحاق بريك، الذي التقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، 6 مرات خلال الحرب، محذراً من أنّ الحرب في الشمال، "ستؤدي إلى دمار الهيكل الثالث".

وقبله، كان رئيس "معسكر الدولة"، وأحد أبرز زعماء المعارضة في كيان الاحتلال، بيني غانتس، أكد أنّ "إسرائيل تتوقع دفع ثمن باهظ" في حال نشوب حرب ضد حزب الله في لبنان.

وقال غانتس: "إذا وصلنا إلى هناك، فسيكون الثمن في إسرائيل باهظاً"، مشيراً إلى الاستعداد لسيناريو الإضرار بالبنية التحتية، مشدداً على أنّ "هذا هو ثمن الحرب الذي يجب منعه".