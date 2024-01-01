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بلومبرغ": العملية في جبهة لبنان قد تدفع "إسرائيل" نحو الكارثة ونتنياهو يخطط لاحتلال طويل الامد لقطاع غزة

الأربعاء 26 يونيو 2024 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلومبرغ": العملية في جبهة لبنان قد تدفع "إسرائيل" نحو الكارثة ونتنياهو يخطط لاحتلال طويل الامد لقطاع غزة



واشنطن / وكالات /

أكدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن استراتيجية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هي "الحرب، والحرب، والمزيد من الحرب"، محذرةً من أن عمليةً إسرائيلية في الجبهة في لبنان قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة إلى "إسرائيل".

ورأت الوكالة أنّ المقابلة التلفزيونية الأخيرة لنتنياهو كانت "مثيرة للقلق، بقدر ما كانت توضيحية"، وأن الاستنتاج المنطقي الوحيد منها هو أنّ "استراتيجية نتنياهو للحرب في غزة هي إلزام إسرائيل بصراع إلى أجَل غير مسمّى".

وأكدت الوكالة أنه بات من الصعب رفض ادعاءات منتقدي نتنياهو في "إسرائيل"، والذين يقولون إنه يحتاج إلى الحرب من أجل تجنّب انهيار حكومته على يد اليمين، الأمر الذي يتركه في مواجهة حسابات شخصية بسبب الإخفاقات الأمنية.

وقال نتنياهو إن المرحلة المكثفة من الحرب في غزة "ستنتهي قريباً"، الأمر الذي يفسح المجال لمرحلة جديدة تحتفظ فيها "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية على القطاع.

وأضاف أن "إسرائيل" ستنقل مسؤولية الإدارة المدنية إلى فلسطينيين غير محدَّدين (لكن ليس إلى السلطة الفلسطينية)، بدعم من بعض دول المنطقة.

لكنّ نتنياهو استبعد، في الوقت نفسه، أي "طريق يؤدي إلى دولة فلسطينية". وقال إنه لن يقبل إلا "وقفاً موقتاً لإطلاق النار، من أجل ضمان إطلاق سراح الأسرى، الذين لا يزالون لدى حماس، وبعد ذلك يجب استئناف القتال".

ورأت الوكالة أنّ العنصر الوحيد القابل للتحقيق في استراتيجية نتنياهو، "هو الاحتلال العسكري طويل الأمد لغزة".

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