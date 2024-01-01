الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في محافظة الخليل

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 12 مواطنا بينهم 8 من مدينة دورا، و 3 من مخيم الفوار ومواطن من مدينة الظاهرية، خلال عمليات دهم وتفتيش للعديد من منازل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال، اقتحمت، فجر اليوم مدينة دورا، و اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، اطلق خلالها الجنود الرصاص ولم يبلغ عن وقوع اصابات، وخلال ذلك داهم الجنود منازل ملحقين بهاةاضرار مادية جسيمة جراء عمليات التفتيش، وتم تحطيم محتويات مقهى.

واضافت المصادر، ان الجنود اعتقلوا خلال ذلك كل من:

1- الأسير المحرر يوسف نصار

2- الأسير المحرر عماد جاد الله

3- عضو المجلس البلدي في دورا المهندس إسماعيل العواودة

4- منير العمايرة

5- ثائر جهاد خليل أبو سندس

6- محسن يونس المسالمة

7- الأسير المحرر جاد الله الرجوب

8- الأسير المحرر عدي فيصل عواودة

ومن مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين المفرج عنهم قبل نحو اسبوعين:

محمود أبو وردة وصهيب محمد الخطيب، كما تم اعتقال الشاب مصطفى ناجي صلاح، وصادرت محتويات مطبعة الفلسطينية للدعاية والإعلان خلال اقتحام المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال قوات الاحتلال المواطن حمد يوسف حمد سمامرة بعد مداهمة منزل عائلته في مدينة الظاهرية.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة الخليل، وداهمت منزلين على الاقل والحقت اضرار مادية بالمنزلين حلال عملية التفتيش.

وتسببت قنابل الغاز المسيلة للدموع، التي اطلقها جنود الاحتلال في محيط المستشفى الاهلي باندلاع حرائق، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.