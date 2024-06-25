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حكومة غزة تحذر من اتصالات مريبة للاحتلال يدعو خلالها عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال

الأربعاء 26 يونيو 2024 03:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة غزة تحذر من اتصالات مريبة للاحتلال يدعو خلالها عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال



غزة/سما/

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من اتصالات مُريبة يُقال إن الاحتلال الإسرائيلي يدعو خلالها عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال.

وقال المكتب في تصريح صحفي: " تداول بعض النُّشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوع يتعلق باتصالات قالوا: إن الاحتلال "الإسرائيلي" أجراها مع بعض العائلات عبر أسطوانات يزعُم فيها السماح لهم بالعودة إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على شارع الرشيد/البحر في ساعات المساء.

وأضاف: " إننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم إلى الحذر الشديد من هذه الاتصالات المُريبة وغير الموثوقة، وندعوهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة، حيث تكررت قبل ذلك جرائم ارتكبها الاحتلال بحق العديد من أبناء شعبنا حاولوا في مرات مُشابهة العودة إلى محافظتي غزة والشمال؛ حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم وأوقع بين صفوفهم العديد من الشهداء والجرحى.

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