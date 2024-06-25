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حريق ضخم قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في القدس (فيديو)

الأربعاء 26 يونيو 2024 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حريق ضخم قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في القدس (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء باندلاع حريق ضخم قرب قاعدة "أوفريت" العسكرية الإسرائيلية بمنطقة "هار هتسوفيم" في القدس.

وقالت وسائل الإعلام: "تعمل مراكب الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، ورجال الإطفاء على إخماد حريق كبير بالقرب من قاعدة "أوفريت" في منطقة القدس".

وأضافت: "يعمل 12 فريق إطفاء حاليا على إخماد حريق كبير اندلع بالقرب من قاعدة "أوفريت"، وهناك العديد من الفرق الأخرى في طريقها إلى مكان الحادث في محاولة لمنع إلحاق ضرر بالقاعدة والمرافق القريبة".

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: "في هذه المرحلة لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة، أو على القاعدة العسكرية، أو على مستخدمي الطريق، أو على مبنى الجامعة العبرية أو المباني الأخرى، ولا يوجد ضحايا حتى الآن".

وأضاف: "تم التحقيق في الاشتباه في أن الحريق نجم عن اشعال متعمد للنيران. وبناء على ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا، وفي الوقت نفسه، تجري عمليات التحقيق والتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة".

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