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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

الأربعاء 26 يونيو 2024 02:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية اليوم الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيليةَ في بحر العرب، وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.


وأوضحت حركة أنصار الله اليمنية في بيان رسمي أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية.

وأضاف البيان أن الصاروخ الجديد يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة كما أثبتت هذه العملية ذلك.

وبحسب البيان فقد جاء استهداف السفينة الإسرائيلية انتصاراً للشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتِها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني"

 وخلص البيان إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".


جدير بالذكر أن التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، قد تصاعد منذ بدء "أنصار الله" في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وردا على ذلك، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت الجماعة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

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