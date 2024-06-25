وينسلاند يحذر من التوتر على "الخط الأزرق" بين لبنان و"إسرائيل"

نيويورك/سما/

حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند من التوتر المتصاعد على الحدود بين" إسرائيل" ولبنان المعروف بالـ"الخط الأزرق".

جاء ذلك خلال جلسة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.

وأعرب وينسلاند عن قلقه العميق إزاء المخاطر التي ولدها التوتر المتصاعد على الخط الأزرق، وقال: "المزيد من التوترات العسكرية لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار والعواقب الوخيمة على المنطقة".

وأشار إلى ان الوضع في قطاع غزة يواصل تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي، مجددًا دعوته لتحقيق وقف إطلاق نار.

وقال: "هناك اتفاق على الطاولة ويجب القبول به".

ولفت إلى أن حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمر، مبينًا أن الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في المناطق المكتظة بالسكان دمرت أحياء بأكملها وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة".

وشدد وينسلاند على ضرورة حماية المدنيين، مؤكدًا أن حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر.

كما أبدى قلقه العميق إزاء قيام إسرائيليين بتوسيع الأراضي الفلسطينية التي استولوا عليها في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبرًا ان تلك الخطوات تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقال: "العنف والتوتر المتصاعد في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقلق للغاية"، داعيًا كافة الأطراف إلى إنهاء اعتداءاتها ومحاسبة المسؤولين.