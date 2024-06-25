أوستن يحذر من حرب إقليمية في المنطقة.. وغالانت يقول: الوقت ينفذ منا في غزة

واشنطن/سما/

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط إذا تدهورت الأمور بين إسرائيل و"حزب الله" البناني.

وقال أوستن: "حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، نولي أهمية للحل الدبلوماسي لوقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن "دعمنا لأمن إسرائيل ثابت ولا يتزحزح".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من أكتوبر، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد".

وأضاف: "علينا أن نعمل من أجل ضمان عودة 120 رهينة والقضاء على حماس .. نحن عند مفترق طرق وأنا هنا في واشنطن لبحث أهدافنا المشتركة مع الولايات المتحدة

وتابع: " آن الأوان لتفي واشنطن بالتزاماتها بشأن تزويدنا بالأسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات.