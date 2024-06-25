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"حزب الله" يعلن استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" في بيان: "ردا على اعتداء العدو ‏الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع شنت المقاومة الإسلامية ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏لوائي التابع للفرقة (91) في ‏منطقة ناحل غيرشوم مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو مما أدى ‏إلى إيقاع عددا من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر".

وفي بيان آخر قال "حزب الله": "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏25-6-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان منفصل ثالث قال الحزب: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏25-6-2024  موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأمس الاثنين، نفذ "حزب الله" عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية حيث "استهدف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة، واستهدف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية، واستهدف مبنى يستخدمه الجنود الإسرائيليين في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة، واستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".

#حزب الله

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