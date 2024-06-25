إصابة 13 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

أصيب 13 جنديا إسرائيليا، بينهم 7 في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق معطيات رسمية.

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 3908، مقارنة مع 3895 الاثنين.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية قد بلغ 13.

ووفقا للمعطيات ذاتها، ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة، والتي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، إلى 1984، مقارنة مع 1977 الاثنين.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود، في الوقت الذي يشهد فيه شمال إسرائيبل مواجهة مع حزب الله اللبناني.

وأشار الجيش إلى أنه يتلقى حاليا العلاج 28 جنديا بحالة خطيرة، و195 بحالة متوسطة، و22 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 666 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 314 منذ بدءالمعارك البرية في القطاع.