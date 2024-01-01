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إعلام إسرائيلي: حريق بالجليل الأعلى إثر اعتراض صواريخ من لبنان

الثلاثاء 25 يونيو 2024 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: حريق بالجليل الأعلى إثر اعتراض صواريخ من لبنان



بيروت/سما/

تسبب اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان، الثلاثاء، باندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الاسرائيلية إن حريقا اندلع في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى، إثر سقوط شظية خلال اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.

وأضافت القناة أن 5 فرق إطفاء تولت مهمة إخماد الحريق.

وأشارت إلى "اعتراض هدف جوي مشبوه تسلل من لبنان، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل".

وعادة ما يشير الجيش الإسرائيلي والإعلام الى المسيرات بوصفها "جسما جويا مشبوها".

وأكدت القناة سماع دوي انفجارات نتجت عن عملية الاعتراض.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "حزب الله"، في بيان أنه ‏شن هجوما جويا بسرب من المسيرات "الانقضاضية" على مقر ‏لوائي تابع للفرقة 91 في ‏منطقة ناحل غيرشوم.

وقال الحزب في بيان آخر إن عناصره "استهدفوا موقع بياض بليدا الاسرائيلي (قبالة بلدة بليدا اللبنانية) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

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