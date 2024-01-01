الشيخ يبحث مع مسؤول أمريكي الحرب على غزة

رام الله/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي فيل جوردون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح الشيخ في بيان أنه التقى جوردون بحضور عضو اللجنة المركزية نبيل ابو ردينة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وبين أن "اللقاء تناول العدوان المتواصل على قطاع غزة وضرورة وقف هذه الحرب والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من الاستيطان، وعنف المستوطنين، والاجتياحات، ومصادرة الأموال".

وقال "تم التأكيد على أن الحل الذي يكفل الأمن والاستقرار والسلام هو إنهاء الاحتلال، وتطبيق الشرعية الدولية".