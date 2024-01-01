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الشيخ يبحث مع مسؤول أمريكي الحرب على غزة

الثلاثاء 25 يونيو 2024 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يبحث مع مسؤول أمريكي الحرب على غزة



رام الله/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي فيل جوردون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح الشيخ في بيان أنه التقى جوردون بحضور عضو اللجنة المركزية نبيل ابو ردينة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وبين أن "اللقاء تناول العدوان المتواصل على قطاع غزة وضرورة وقف هذه الحرب والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من الاستيطان، وعنف المستوطنين، والاجتياحات، ومصادرة الأموال".

وقال "تم التأكيد على أن الحل الذي يكفل الأمن والاستقرار والسلام هو إنهاء الاحتلال، وتطبيق الشرعية الدولية".

#حسين الشيخ

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