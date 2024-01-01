قيادي بحماس يوجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح ويتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

غزة/سما/

أعلن القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة وخاصة في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على دولة مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهناك مسؤولية كبيرة عليها.

ولفت أبومرزوق في حوار مع برنامج "نيوزميكر" على قناة RT العربية، إلى أن مصر أغلقت معبر رفح من جهتها بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على جهة المعبر المقابلة، راجيا أن تقوم مصر بدور في هذا الأمر وعبر عن أمله في قيامها بذلك.

وأضاف أبو مرزوق: "الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة غير مسبوقة وعلى مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهذا ما نأمله نحن ونرجوه منها.. أن ترى دولة بحجم مصر وإخوانها يموتون من الجوع والقصة ليست قصة معبر وهناك مسؤوليات أكبر يجب أن يضطلع بها المصريون".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق حرص "الحركة" على الشعب الفلسطيني وعلى القضية والمشروع الوطني الفلسطيني مشيرا إلى أننا "ندفع دماءنا من أجل هذا المشروع".

وقال أبومرزوق : "قلنا منذ اليوم الأول للحرب هذه حددنا إننا نريد حكومة كفاءات فلسطينية تدير القطاع والضفة الغربية بما في ذلك قضايا إعادة الإعمار والبنية التحتية للقطاع".

وأضاف: "وأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الجامع للشعب الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل، ونحن مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة لأننا لا نريد أن نكون عبيدا أو تحت أي محتل وهذه إرادة الفلسطينيين أنفسهم".

وحذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" من أن "هناك هدف أساسي عند الإسرائيليين يتمثل في ابتلاع الضفة الغربية.. والآن أعطي بن غفير صلاحيات واسعة في الأمن ومن قبله سموتريتش بخصوص الاستيطان".

واختتم هذا الجانب قائلا: "نخشى أن يقضم المشروع الإسرائيلي القضية الفلسطينية والأراضي.. الضفة الغربية في خطر شديد والسلطة (الفلسطينية) مسؤولة عن هذا الأمر".