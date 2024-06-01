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إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي استشهدت بقصف إسرائيلي

الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي استشهدت بقصف إسرائيلي



غزة/سما/

أظهرت صورة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وهو جالس بجوار شقيقته التي استشهدت بقصف إسرائيلي استهدف منزلا للعائلة في مخيم الشاطىء غربي مدينة غزة.

وأظهرت صور أخرى منزل العائلة في مخيم الشاطئ والذي تبين أنه دمر بالكامل جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفه.

إسماعيل هنية وشقيقته التي قضت بالقصف الإسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي

وأكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة "مقتل عشرة من أقارب إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية نفذت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة "فرانس برس": "وصلتنا إشارة استغاثة عقب استهداف منزل لعائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

وأضاف "يوجد 10 شهداء وعدد من المصابين جراء الاستهداف لعائلة هنية من بينهم زهر هنية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

وأوضح بصل "تم انتشال شهداء وجرحى ولا زال عدد من الشهداء تحت ركام المنزل نحاول البحث عنهم وإخراجهم".

وأكد أن الطواقم "تواجه صعوبة لعدم توفر الإمكانيات والمعدات اللازمة في رفع الركام".

ونقل القتلى وفق الدفاع المدني إلى المستشفى المعمداني.

وفي وقت سابق استشهد 14 فلسطينيا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وعرف حتى الآن 10 أشخاص من أبناء عائلة هنية بينهم 6 نساء، فيما لا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض وسط محاولات لانتشالها.

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