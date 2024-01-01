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صحة غزة: المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية وتناشد الجهات المعنية التدخل العاجل

الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية وتناشد الجهات المعنية التدخل العاجل



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية، مناشدة الجهات المعنية "سرعة التدخل".

وقالت الوزارة في بيانها: "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرة وإغلاق الاحتلال لكافة معابر القطاع، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة، تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفرا أو أوشكت على النفاذ".

وأضافت: "أبرز الأدوية التي أوشكت على النفاذ أو أصبح رصيدها صفرا أدوية الاستقبال والطوارئ والتخذير والعنايات المركزة والعمليات وكذلك مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر حيث اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط بعد انقطاع الأدوية الخاصة بهم وكذلك مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال (مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي)، كذلك الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية".

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية "سرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة في غزة عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الظروف القاسية والاستهداف الإسرائيلي الممنهج للقطاع الصحي وكافة القطاعات في غزة.

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