بالأسماء: استشهاد 10 أفراد من عائلة هنية بينهم شقيقته

غزة/سما/

استشهد 14 مواطنا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وعرف حتى الآن 10 أشخاص من أبناء عائلة هنية بينهم 6 نساء، فيما لا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض وسط محاولات لانتشالها.

والشهداء هم: زهر عبد السلام هنية (أم ناهض).

-ناهض غازي هنية (أبو غازي).

-زوجته ايمان أحمد هنية (أم غازي)

-ابنه محمد ناهض هنية (إمام المسجد الغربي).

-إسماعيل ناهض هنية.

-مؤمن ناهض هنية.

-زهرة ناهض هنية.

-شهد ناهض هنية.

-آمال ناهض هنية.

-سمية ناهض هنية

يذكر أن إسماعيل هنية فقد 3 من أبنائه هم حازم وأمير ومحمد و3 من أحفاده، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة أبريل الماضي.

وفي 21 نوفمبر 2023 استشهد جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية في قصف إسرائيلي وذكرت مصادر صحفية حينها أنه استشهد هو وابنته.

كما استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية رؤى همام في الـ10 من نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.