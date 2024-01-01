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"حماس" تعلق على استشهاد شقيقة هنية وآخرين بالقصف الإسرائيلي لمناطق غزة اليوم

الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلق على استشهاد شقيقة هنية وآخرين بالقصف الإسرائيلي لمناطق غزة اليوم



غزة/سما/

علقت حركة "حماس" على استشهاد شقيقة رئيس الحركة إسماعيل هنية ومدنيين من العائلة وآخرين بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان: "إن المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني الفاشي بحق شعبنا في قطاع غزة، ومنها القصف على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ والذي قضى فيه عشرة مدنيين بينهم شقيقة رئيس حركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية والقصف على مدرسة عبد الفتاح حمود بحي الدرج والذي أودى بحياة ثمانية من عائلة الجرو واستهداف منزل عائلة نصر بمخيم المغازي ومدرسة أسماء التابعة لـ"لأونروا" بمخيم الشاطئ وارتقاء العشرات من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء هو تأكيد من حكومة الفاشيين الصهاينة على استمرارها في تحدي كافة القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية عبر تعمدها استهداف المدنيين الأبرياء وارتكاب أبشع المجازر بحقهم".

وفي وقت سابق استشهد 14 مواطنا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وعرف حتى الآن 10 أشخاص من أبناء عائلة هنية بينهم 6 نساء، فيما لا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض وسط محاولات لانتشالها.

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