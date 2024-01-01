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لازاريني: مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وإسرائيل قصفت 190 منشأة للأونروا

الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وإسرائيل قصفت 190 منشأة للأونروا



جنيف/وكالات/

قال فيليب المفوض العام للأونروا الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن إسرائيل قصفت 190 منشأة للوكالة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوكالة والأمم المتحدة مستهدفتان في قطاع غزة ونحتاج إلى آليات لحماية موظفينا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واضاف  المفوض العام للأونروا أن إيصال المساعدات إلى محتاجيها في قطاع غزة بات أمرا صعبا ولم يتبق لنا سوى 30 لترا من الوقود لآلياتنا.

وأردف بأن :"هناك نقص حاد في الغذاء في قطاع غزة و90% من سكانه يعانون من سوء التغذية وأكثر من مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة كما وهناك 4 آلاف طفل مفقود و17 ألفا فقدوا ذويهم في قطاع غزة".

ولفت إلى قلق كبير بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة وذلك مع كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية واقتحامات إسرائيل للمخيمات والأحياء والتي عادة ما تنتهي بتدمير المنشآت".

وأكد على أن هناك عدم اهتمام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 10 سنوات ومواردنا في تناقص مشيرًا إلة اعتماد الوكالة على منح تطوعية من جهات مختلفة وهذا أثر على مستوى الخدمات  مشيرًا إلى أن هناك مانحون جدد وأفراد كريمون ولكن ذلك لا يعوض تمويل الدول المانحة.

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