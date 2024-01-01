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الضابطة الجمركية وجهة الاختصاص توقفان مخبزاً عن العمل غرب رام الله

الثلاثاء 25 يونيو 2024 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية وجهة الاختصاص توقفان مخبزاً عن العمل غرب رام الله



رام الله/سما/

خلال القيام بالجولات التفقدية على المحال والأسواق، أوقف جهاز الضابطة الجمركية وجهة الاختصاص في وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في إحدى قرى غرب محافظة رام الله والبيرة، مخبزاً عن العمل لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة.

ونظرًا لذلك أقرت جهة الاختصاص إيقاف المخبز عن العمل لحين تصويب أوضاعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة وتحسين ظروف بيئة العمل، واتلاف 50 كيلو طحين فاسد، واستكمال الإجراءات القانونية أصولًا.

وفي سياق منفصل، ومن خلال الجولات التفقدية: ضبط الجهاز بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، في محافظة رام الله والبيرة، 120 كيلو مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وبناءً على ذلك أقرت جهات الاختصاص إتلاف الكمية واستكمال الاجراءات القانونية أصولًا.

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