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حقيقة مغادرة حركة حماس من قطر إلى العراق

الثلاثاء 25 يونيو 2024 05:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة مغادرة حركة حماس من قطر إلى العراق



غزة/سما/

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق يوم الاثنين، تقارير إعلامية تزعم أن الحركة تخطط لمغادرة دولة قطر والتوجه إلى جمهورية العراق.

جاء ذلك في تصريح للرشق عبر قناته في "تلغرام" ردا على تقرير أوردته صحيفة "ذا ناشونال"، من مزاعم بأن حماس تخطط لمغادرة قطر والتوجه إلى العراق".

وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" أن حركة "حماس" تخطط لمغادرة قطر متوجهة إلى العراق، مع تزايد الضغوط من الدوحة والولايات المتحدة على القادة السياسيين للحركة لإظهار مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر للصحيفة إن الحكومة العراقية وافقت على هذه الخطوة الشهر الماضي، مضيفة أن إيران ستكون مسؤولة عن حماية قيادات "حماس" ومكاتبها وأفرادها في بغداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة قد تمت مناقشتها الشهر الماضي من قبل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية. وأكد هذه المحادثات نائب عراقي كبير وزعيم حزب سياسي له علاقات وثيقة مع جماعة مسلحة مدعومة من إيران".

وزعمت الصحيفة أن النائب العراقي هذا قال إن "هذه الخطوة المحتملة تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اللذين تحدثا عبر الهاتف".

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