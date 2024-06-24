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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن ضرب هدف حيوي في حيفا بالطيران المسيّر

الثلاثاء 25 يونيو 2024 05:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن ضرب هدف حيوي في حيفا بالطيران المسيّر



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين، ضربها هدفا حيويا في حيفا بشمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، هدفا عسكريا في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأمس الأحد، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذها عدة عمليات ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنها "نفذت عمليتين عسكريتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية، الأولى استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا والعملية الثانية استهدفت سفينة "Shorthorn Express" في البحرِ الأبيضِ المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة (ليل السبت - الأحد)".

وأضافت أنها "استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، وهدفا حيويا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر".

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