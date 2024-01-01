ليلة دامية في مدينة غزة

غزة/سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقال الدفاع المدني في غزة: "تعاملت طواقمنا مع ثلاثة استهدافات (مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزل يعود لعائلة الزميلي بحي الشجاعية) حيث انتشلت الطواقم 14 شهيد وعدد من الجرحى.

وفي التفاصيل، ذكر الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 7 شهداء بينهم أطفال وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال امرأتين شهيدتين ونقلت عدد من الإصابات في استهداف الاحتلال لمنزل عائلة "الزميلي" في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي بيان آخر قال الدفاع المدني: "طواقمنا انتشلت خمسة شهداء بينهم أطفال بينما تم نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين في مركبات مدنية في الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة "أسماء" التي تؤؤي نازحين بمنطقة الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب وأصيب آخرون، الليلة، إثر قصف اسرائيلي استهدف تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة، وغارات على بيت لاهيا شمالا.

في غضون ذلك، ألقت طائرات إسرائيلية مسيّرة قنابل حارقة في شارع أبو عريف بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 شهداء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.