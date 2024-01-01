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حماس تشكر روسيا..

الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تشكر روسيا..



موسكو/سما/

بحث رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، الذي يزور موسكو، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن حركة حماس إن الجانبين بحثا "التطورات السياسية والميدانية ومجمل الأوضاع في القضية الفلسطينية، وجهود وقف عدوان الإبادة الجماعية الذي يتعرض له شعبنا، وجهود الوحدة الفلسطينية، ورأب الصدع الداخلي الفلسطيني".

ونقل البيان عن أبو مرزوق تقديره "للجهود الروسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأطلع أبو مرزوق الجانب الروسي "على ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة ممنهجة في قطاع غزة، والمخططات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية والقدس، والانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة بحق الأسرى والمختطفين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية".

وأكد أن "موقف الحركة ومعها فصائل المقاومة، متوافق مع الأسس التي تضمنها قرار مجلس الأمن (منتصف يونيو الجاري) لوقف إطلاق النار، وهي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإعادة إعمار قطاع غزة، وصفقة تبادل للأسرى".

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