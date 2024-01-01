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بعد محاولة إغراق طفلة فلسطينية في الولايات المتحدة.. بايدن يعلق

الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد محاولة إغراق طفلة فلسطينية في الولايات المتحدة.. بايدن يعلق



واشنطن/سما/

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استنكاره لتقارير تتحدث عن تعرض طفلة فلسطينية لمحاولة إغراق بأحد المسابح في ولاية تكساس الأمريكية.


وكتب الرئيس الأمريكي على منصة "إكس": "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكي يبلغ من العمر 3 سنوات في حوض سباحة"، مضيفا أنه "لا ينبغي أبدًا أن يتعرض أي طفل لهجوم عنيف، وقلبي مع العائلة".

وأرفق بايدن منشوره بمقال لصحيفة "نيويورك تايمز" يتحدث عن محاولة سيدة في الـ42 من العمر إغراق طفلة في مسبح مجمع سكني وإدلائها بتعليقات عنصرية تجاهه.

وقالت والدة الطفلة إن عائلتها فلسطينية ومسلمة.

وأفادت شرطة مدينة يولس في تكساس بأنها استدعيت إلى مسبح المجمع السكني، فأكد شهود عيان لرجال الأمن أن امرأة حاولت إغراق الطفلة وتجادلت مع والدتها.

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