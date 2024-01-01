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بلينكن يدعو غالانت إلى حل دبلوماسي مع حزب الله

الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يدعو غالانت إلى حل دبلوماسي مع حزب الله



واشنطن/سما/

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لوقف الاشتباكات مع حزب الله.


ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن على أهمية تجنب المزيد من تصعيد الصراع مع لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها".

وجدد بلينكن تأكيده على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.

كما أكد على الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع الإسرائيلي على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب وشدد على أهمية هذا العمل لـ"أمن إسرائيل".

وأعلنت واشنطن يوم الاثنين، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تجعل إسرائيل "أضعف".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاثنين أن الرصيف العائم الذي نصبته الولايات المتحدة قبالة سواحل القطاع تم استخدامه لتنفيذ هجمات ومهام عسكرية ومن بينها ارتكاب جريمة مخيم النصيرات.

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