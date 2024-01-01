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شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة

الثلاثاء 25 يونيو 2024 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 5 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 شهداء.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وعلى حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال لمدينة بيت حانون شمال القطاع.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع.

وتوغلت آليات في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وأضرمت قوات الاحتلال النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.

وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

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