أمريكا تصف مقطعا مصورا لتقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية بأنه “صادم”

واشنطن/سما/

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين مقطعا مصورا ظهر فيه رجل فلسطيني مقيدا بمقدمة سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه “صادم” وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحافية “لقد شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية. يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”.

كانت القوات الإسرائيلية قد قيدت يوم السبت شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود انتهكوا البروتوكول.

(رويترز)