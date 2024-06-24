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بوريل: "إسرائيل" لديها إرادة واضحة لضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا

الإثنين 24 يونيو 2024 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: "إسرائيل" لديها إرادة واضحة لضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا



لوكسمبورغ/سما/

 حذّر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أن إسرائيل لديها إرادة واضحة لضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا، مؤكدا أن ذلك "لن يؤدي إلى السلام".

وقال بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "يبدو أن هناك إرادة إسرائيلية واضحة لضم الضفة الغربية شيئا فشيئا، وهذا الأمر لن يؤدي إلى السلام".

وأضاف: "لم نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة رغم مرور ثلاثة أسابيع على الاقتراح الذي يدعمه المجتمع الدولي".

وردا على سؤال عما إذا كانت الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر، قال المسؤول الأوروبي: "يبدو الأمر كذلك للأسف، إنها الحرب التي ستختبر قدرة الفلسطينيين على البقاء في غزة".

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