"جثته في غزة"..الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي جديد في هجوم "طوفان الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول محمد الأطرش قُتل خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وجثته محتجزة في قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة أن الأطرش (39 عاما) من سكان قرية بدوية في النقب كان يعمل متعقب أثر في لواء الشمال التابع لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، قُتل على أيدي عناصر حماس وتم احتجاز جثته لاحقا في غزة، وأكدت أن الإعلان عن وفاته جاء بناءً على نتائج ومعلومات استخباراتية جديدة.

وأوضحت أنه لا يزال هناك 75 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة بغزة، بعد الإعلان عن مقتل 45 من أصل 120 محتجزا منذ 7 أكتوبر.