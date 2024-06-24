  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 5 مستوطنين جراء إطلاق سرايا القدس رشقة صاروخية تجاه عسقلان

الإثنين 24 يونيو 2024 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 مستوطنين جراء إطلاق سرايا القدس رشقة صاروخية تجاه عسقلان



القدس المحتلة/سما/

أعلن مستشفى برزيلاي، مساء اليوم، عن إستقبال 5 إصابات في صفوف المستوطنين جراء إطلاق سرايا القدس رشقة صاروخية تجاه عسقلان.

وأفاد مستشفى بإصابة 4 مستوطنين بجروح طفيفة أثناء هروبهم نحو الملاجئ، وخامس بالهلع بعد إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة مساء اليوم

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان، بالتزامن مع خطاب كان يلقيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في غلاف غزة منها كرم أبو سالم، ومدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة

ومن جانبها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قصفت "عسقلان وسيديروت ومفلسيم ومغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية".

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيست اليوم الاثنين، بعدم إنهاء الحرب حتى استعادة جميع الأسرى، والقضاء على حماس وإحباط نوايا إيران لتدمير إسرائيل.

ويوم أمس الأحد أشار نتنياهو إلى أن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح".

وأضاف: "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان (النازحين) إلى ديارهم".

الأكثر قراءة اليوم

خبراء مياه مصريون يصفون الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبى بأنه مصيبة كبرى..

استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

هآرتس: قولوا انتصرنا المهم أن تخرجوا من غزة

نتنياهو يتراجع عن مقترح الصفقة الإسرائيلي.. عائلات الأسرى:" فشل قومي غير مسبوق"

بصاروخ صيني.. لقطات مثيرة لاستهداف القسام راجمة صواريخ للاحتلال في رفح (شاهد)

"حماس" تصدر بيانا بعد إعلان نتنياهو استعداده لإبرام صفقة جزئية معها

الجيش الإسرائيلي: هكذا تعيد حماس تسليح نفسها

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تعارض اقتراحات إعادة بناء شبكة الإنترنت في غزة

bjlnj11dla-0-0-850-479-0-x-large-1719254758

يعرض لأول مرة.. فيديو جديد لاقتياد 3 أسرى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر

6679a0814236047bd273e75f

نتنياهو يتلاعب مجدداً بالتصريحات بشأن مفاوضات غزة: "خطابه أَرسل بالفيديو لحماس"

photo_2024-06-24_20-02-44

ما هو صاروخ "السهم الأحمر" الذي ظهر لأول مرة مع القسام؟ (شاهد)

"مباراة صراخ في الكنيست".. نتنياهو ولابيد يتبادلان الاتهامات والشتائم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية