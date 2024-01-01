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العاهل المغربي يوجه بإرسال 40 طن مواد طبية إلى غزة

الإثنين 24 يونيو 2024 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل المغربي يوجه بإرسال 40 طن مواد طبية إلى غزة



الرباط/سما/

وجه العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الاثنين، بإرسال 40 طنا من المواد الطبية والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بغزة.

وقالت الخارجية المغربية في بيانها، إن "المساعدات تتكوّن من 40 طنا من المواد الطبية وتشمل معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وأدوية أساسية".

وأوضحت أن "العاهل المغربي رئيس لجنة القدس تكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص".

وأشارت إلى أن "هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق تأتي لتؤكد التزام العاهل المغربي بالقضية الفلسطينية، وقد سبق أن وجه العاهل المغربي، في شهر رمضان الماضي، بإرسال مساعدات إغاثية إلى سكان قطاع غزة ومدينة القدس".

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