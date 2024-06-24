10 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال شرق خان يونس (فيديو)

خانيونس/سما/

استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مجموعة من المواطنين شرق مدينة خان يونس. وأفاد مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف المواطنين عند دوار بني سهيلا، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف المواطنين في محيط مركز تموين بالمخيم، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان وإصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصبح شمالي مدينة رفح

وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.