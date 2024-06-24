هليفي: نقترب من تفكيك لواء رفح التابع لحماس

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يقترب بشكل واضح من النقطة التي يمكن أن نقول فيها إننا قمنا بتفكيك لواء رفح (القوات التابعة لحركة حماس)"، وذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع أجراها أمس، الأحد، في المنطقة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة المحاصر.

يأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أول مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ بدء الحرب، أمس، الأحد، بأن المعارك "العنيفة" ضد حركة حماس "على وشك الانتهاء" ولا سيما في مدينة رفح في جنوب القطاع، فيما شدد أن الحرب ستتواصل على غزة.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "رئيس الأركان، هليفي، أجرى مساء أمس (الأحد) تقييمًا للوضع في منطقة رفح بقطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية، وقائد الفرقة 162"؛ فيما أعلن جيش الاحتلال مواصلة "عملياته المحددة الأهداف" في محيط رفح مؤكدا "تصفية إرهابيين مسلحين" و"تفكيك مداخل أنفاق" في المنطقة.

ونقل البيان عن هليفي قوله: "نحن نحقق إنجازات كبيرة جدًا في القتال في رفح. الإنجاز يتمثل في العدد الكبير من المخربين القتلى، وكذلك في تدمير البنى التحتية الإرهابية، وفي البنى تحت الأرض في ترسيمها وتدميرها بل وفي التقدم في القتال تحت الأرض الذي يعتبر معقدًا جدًا".

وأضاف "ذلك أن الفرقة 162 باتت تسيطر على محور فيلادلفيا من البحر إلى المثلث الحدودي إسرائيل - غزة - مصر (بين مصر وقطاع غزة ومناطق الـ48) ، هذه مسألة مهمة للغاية في ما يتعلق بإغلاق أنبوب الأكسجين الذي تستخدمه حماس لتنفيذ عمليات تهريب، ونحن الآن نتعامل مع المنشآت تحت الأرض".

وتابع "نحن بكل معنى الكلمة نقترب من النقطة التي سنقول فيها إننا فككنا لواء رفح، أن يتم إخضاعه، ليس بمعنى أنه لن يعد هناك مخربون بل بمعنى أنه (لواء رفح التابع لحركة حماس) لن يعرف كيف تعمل كإطار مقاتل بسبب عدد القتلى الكبير في صفوفه، عليكم حتى نهاية المهمة هنا قتل أكبر عدد ممكن من المخربين، وتدمير أكبر عدد ممكن من البنى التحتية".

وقال نتنياهو المقابلة مع القناة 14، الأحد، إن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح". وأضاف "بعد انتهاء هذه المرحلة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان (النازحين) إلى ديارهم".

وفي وقت سالق اليوم، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس تعيد تسليح نفسها من مخلفات ذخيرته في قطاع غزة؛ وقالت الإذاعة إن "الجيش الإسرائيلي يدرك أن حماس تعيد إنشاء ورش لإنتاج الأسلحة". ونقلت عن مسؤولين أمنيين مطلعين أنه "لا توجد صعوبة اليوم في الحصول على متفجرات في غزة، فهي موجودة بكميات كبيرة وفي متناول اليد".

وتابعت أن "حماس تحاول استخدام مخلفات قنابل سلاح الجو (الإسرائيلي) التي تم إطلاقها ولم تنفجر، كمصدر للمواد المتفجرة لتصنيع أسلحة جديدة". ويقدر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي الذين يتعاملون مع هذه القضية، وفق الإذاعة، أنه "من بين حوالي 50 ألف قنبلة ألقاها سلاح الجو على غزة منذ بداية الحرب، لم ينفجر حوالي 5% منها".

ووفقا للتقرير الذي أورده المراسل العسكري للإذاعة، فإن "هذا يعني أن حوالي ألفين إلى 3 آلاف قنبلة سقطت، ولدى حماس القدرة على استخدامها كمواد خام". وأشار إلى أن "تقييم الجيش هو أنه إذا حدثت تهدئة طويلة الأمد في القتال كجزء من صفقة الرهائن، فستكون حماس قادرة على إعادة (إحياء) نظام إنتاجها بشكل كبير".