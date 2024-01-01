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لبنان: إصابة عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي واستشهاد مواطن متأثرا بجراحه

الإثنين 24 يونيو 2024 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: إصابة عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي واستشهاد مواطن متأثرا بجراحه



بيروت/سما/

أصيب عنصر في الدفاع المدني، الاثنين، واستشهد مواطن متأثرا بجراح أصيب بها الأسبوع الماضي جراء قصف إسرائيلي جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قصفا إسرائيليا مدفعيا استهدف فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال قيامهم بأعمال إخماد حريق في بلدة الطيبة جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة أحد عناصرهم بشظية في الصدر".

وأوضحت أن طائرة إسرائيلية مسيرة "استهدفت بلدة الطيبة"، دون ذكر طبيعة الهدف.

وقالت الوكالة إن الجريح "م.حجيج" من بلدة دير أنطار "توفي داخل أحد مستشفيات صور جنوب لبنان، التي نقل إليها إثر إصابته بغارة إسرائيلية على منطقة البرغلية شمالي صور؛ منذ أسبوع".

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت "بعد منتصف الليل، منزلا في محيط مسجد الإمام علي في ساحة بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل"، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفق ما أوردته الوكالة.

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