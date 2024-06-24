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مباحثات إسرائيلية - أمريكية بشأن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب

الإثنين 24 يونيو 2024 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات إسرائيلية - أمريكية بشأن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب



القدس المحتلة/سما/

أجرى وزير "الدفاع الإسرائيلي" يوآف غالانت والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، الاثنين، مباحثات بشأن الااتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب على قطاع غزة.

ويجري غالانت زيارة إلى واشنطن غير معلنة المدة، بدأها الأحد.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان: "التقى وزير الدفاع غالانت مع عاموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وقال الوزير غالانت لهوكشتاين إن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة سيكون له تأثير على جميع القطاعات، وإسرائيل تستعد لكل الاحتمالات العسكرية والسياسية"، وفق البيان.

ولم يحدد غالانت موعد الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب أو القطاعات التي يقصدها ونوعية التأثير المتوقع.

وتعني المرحلة الثالثة، وفق تصريحات سابق لمسؤولين إسرائيليين، الانتقال من القصف المكثف (العشوائي) إلى القصف المستهدف، فيما تتضمن المرحلة الحالية معارك برية بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، تناول غالانت وهوكشتاين "الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى وضع يسمح بعودة سكان الشمال  إلى منازلهم"، حسب البيان.

وشدد غالانت على "التزامه بتغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية"، في إشارة إلى وقف الهجمات من لبنان.

ويتوسط هوكشتاين بين إسرائيل ولبنان لنزع فتيل التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله" والحيلولة دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

ولليوم الثاني، يزور غالانت واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين في إدارة بايدن دون الإعلان عن جدول زمني للزيارة.

وتأتي الزيارة في وقت تخيم فيه توترات على العلاقات بين الحليفيتين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

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