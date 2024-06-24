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سموتريتش: "أعتزم جعل الضفة جزاءا لا يتجزأ من إسرائيل"

الإثنين 24 يونيو 2024 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: "أعتزم جعل الضفة جزاءا لا يتجزأ من إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، أنه يعتزم جعل الضفة الغربية المحتلة جزءا لا يتجزأ من" إسرائيل".

وخلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قال سموتريتش: أعتزم "جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضاف: "سنقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع. أنوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (بؤر استيطانية غير قانونية)".

وأردف سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين للاستيطان بالضفة وضمها إلى إسرائيل: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية".

والأحد، أكد سموتريتش صحة فحوي تسجيل صوتي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجمعة عن سعيه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وقال سموتريتش، عبر منصة "إكس": "الشعب الإسرائيلي بأغلبيته (...) يدرك جيدا أن إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر، ولا يعارض ما أقوم به".

وخلال لقاء مع مستوطنين، في 9 يونيو/حزيران الجاري، قال سموتريتش وفق التسجيل إن "حكومة نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".

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