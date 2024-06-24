بصاروخ صيني.. لقطات مثيرة لاستهداف القسام راجمة صواريخ للاحتلال في رفح (شاهد)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام، مشاهد مثيرة، لعملية استهداف آلية مدرعة للاحتلال، تحمل راجمة صواريخ، كانت متواجدة على السياج الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في محور فيلادلفيا بواسطة صاروخ موجه.



وتظهر اللقطات أحد مقاتلي القسام، ومعه صاروخ السهم الأحمر صيني الصنع، قبل أن يقوم باستهداف مدرعة الاحتلال، وإصابته بصورة مباشرة.



وحقق الرامي إصابة مباشرة في المدرعة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وفرار جنود الاحتلال المتواجدين في المنطقة بعد إصابتها.



فيما قامت القسام بقصف محيط المنطقة التي استهدفت بها المدرعة، بواسطة صواريخ رجوم لإيقاع خسائر في قوة الإسناد التي حضرت للمكان.

