لابيد داعيا نتنياهو مجددا إلى الاستقالة: يشكل خطرا على أمن "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، دعوته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة؛ لكونه "يشكل خطرا على أمن إسرائيل".

وقال لابيد، عبر منصة "إكس": "نتنياهو خطر على دولة إسرائيل، نتنياهو خطر على مواطني البلاد، نتنياهو غير مؤهل للعمل رئيسا للوزراء".

وأضاف أن "نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل".

واتهمه بـ"الإدارة الفاشلة للحرب منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، سواء في الشمال (لبنان) والجنوب (قطاع غزة)".

وشدد لابيد على أن "نتنياهو يجب أن يعود إلى منزله (يستقيل)".