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فلسطينية تتحدث بحرقة عن طفلتيها اللتين قتلتا في عيد الأضحى بقصف إسرائيلي (فيديو)

الإثنين 24 يونيو 2024 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينية تتحدث بحرقة عن طفلتيها اللتين قتلتا في عيد الأضحى بقصف إسرائيلي (فيديو)



غزة/سما/

أظهر مقطع متداول إمراة فلسطينية، وهي تتحدث بحرقة وحزن كبير على طفلتيها اللتين قضتيا بقصف إسرائيلي في أول أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها "دفنت طفلتيها بيديها ولم تستطع حضنهما".


والفلسطينية إيناس، وفق ما تم تداوله، حرمها الجيش الإسرائيلي من زوجها حازم هنية وطفلتيها في أول أيام عيد الأضحى. 

وقالت إيناس في المقطع المصور والدموع تملأ وجهها: "الأم بتصحى بالليل عشان تتفقد أولادها تغطيهم خوفا عليهم من البرد، بس أنا دفنت بناتي بإيديا خوفا عليهم من الدنيا الظالمة غطيتهم بإيدي في التراب ماحسنت أودعهم، غطيتهم عشان يروحو لعند الله يرتاحن ويشوفن الجنة ويشوفن كم الله أعدل وأحن وأجمل من الدنيا الظالمة".

وأضافت: "كنت أحببهن في الجنة لأني كنت حاسة إنهن رح يروحن، وعندما قرأت الأسماء وجدت أسم آمال ومنى مع بعض في نفس الكفن، حتى مو بكفن في أكياس البرشوتات اللي بعثوهن إلنا إخواتنا العرب، لفيناهن فيهن"، قائلة " لهدرجة الأطفال عندكم تبيدوهم بيد لدرجة إنو مفتفتين بناتي ما إلهم معالم مافي حضن للأم".

وفي سياق منفصل، أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" البريطانية، بأن تقديراتها تشير إلى "فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع".

وقبل أيام قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر، إن "القتل والدمار اللذين يمارسهما الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة".

وأكد أن التأثير الذي تحدثه الحرب على الصغار "يؤكد الاعتقاد السائد بأن الحرب في غزة هي حرب على الأطفال".

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