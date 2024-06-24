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مشهد مروع لسقوط مساعدات إنسانية فوق خيمة للنازحين وتسويتها بالأرض جنوبي غزة (فيديو)

الإثنين 24 يونيو 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشهد مروع لسقوط مساعدات إنسانية فوق خيمة للنازحين وتسويتها بالأرض جنوبي غزة (فيديو)



غزة/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط شحنة من المساعدات الإنسانية فوق خيمة للنازحين جنوبي قطاع غزة وسط تدافع الناس في ظل النقص الحاد لأبسط مقومات الحياة جراء الحصار.

وسقطت المساعدات بالمظلة فوق الخيمة وجرت تسويتها بالأرض فيما يتم التحقق من وقوع إصابات بين سكام الخيمة.

بدوره، ناشد أحد الناشطين في رسالة فيديو مرافقة بالتوقف عن تقديم المساعدات بهذا الشكل. علما أن تاريخ الفيديو المتداول غير محدد حتى اللحظة.

وقال وهو في حالة أسف شديدة: "أرجوكم توقفوا عن مساعدتنا بهذا الشكل، بهذا الشكل أنتم تقتلوننا"

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