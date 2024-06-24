مشهد مروع لسقوط مساعدات إنسانية فوق خيمة للنازحين وتسويتها بالأرض جنوبي غزة (فيديو)

غزة/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط شحنة من المساعدات الإنسانية فوق خيمة للنازحين جنوبي قطاع غزة وسط تدافع الناس في ظل النقص الحاد لأبسط مقومات الحياة جراء الحصار.

وسقطت المساعدات بالمظلة فوق الخيمة وجرت تسويتها بالأرض فيما يتم التحقق من وقوع إصابات بين سكام الخيمة.

سقوط مساعدات فوق خيمة نزوح وتدميرها

سواء كانت عربية أو أوربية وأمريكية فهي طريقة اوغاد واوساخ واراذل البشر وخلف المعبر آلاف الشاحنات لكن أبا رغال ومعه 50 حاكم عربي ومسلم لا يستطيعوا إدخال قطرة ماء..

ملوك مملكة في غير موضعها

كالهر يروي انتفاخا صولة الأسد pic.twitter.com/vAwXKwlEtB — أبو عبادة (@aboobad1980) June 24, 2024

بدوره، ناشد أحد الناشطين في رسالة فيديو مرافقة بالتوقف عن تقديم المساعدات بهذا الشكل. علما أن تاريخ الفيديو المتداول غير محدد حتى اللحظة.

وقال وهو في حالة أسف شديدة: "أرجوكم توقفوا عن مساعدتنا بهذا الشكل، بهذا الشكل أنتم تقتلوننا"