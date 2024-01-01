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جيش الاحتلال يزعم اغتيال المسؤول عن تصنيع الأسلحة لـ"حماس"

الإثنين 24 يونيو 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم اغتيال المسؤول عن تصنيع الأسلحة لـ"حماس"



القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمكن ليل أمس الأحد من اغتيال أحد عناصر حماس "الكبار" في مقر تصنيع للأسلحة تابع للحركة في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: " قتلت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المدعو محمد صلاح، الذي كان مسؤولا عن المشاريع والتطوير في مقر تصنيع الأسلحة التابع لحماس. وكان جزءا من مشروع تطوير الأسلحة الاستراتيجية لحماس، وكان يقود عددا من الخلايا التابعة لحماس التي عملت على تطوير الأسلحة".

وأضاف: "تواصل قوات الجيش عملياتها المستهدفة بناء على المعلومات الاستخبارية في منطقة رفح. وعثرت القوات خلال غارات في المنطقة على كميات كبيرة من الأسلحة. وفي منطقة تل السلطان، قامت قوات الجيش بتفكيك منصات الإطلاق التي استخدمت لإطلاق النار على قوات الجيش الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، قضت قوات الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي على عدد من المسلحين، وقامت القوات بتفكيك العديد من فتحات الأنفاق في منطقة رفح".

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