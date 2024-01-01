"فتح" تحمّل "حماس" مسؤولية "إفشال" جميع الحوارات السابقة

رام الله/سما/

وقالت "فتح" في بيانها: "عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن تقديرها الكبير للجهود الصينية التي استضافت الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس في جمهورية الصين الشعبية".

إقرأ المزيد

الصين تعلن عن اختراق في محادثات

الصين تعلن عن اختراق في محادثات "فتح" و"حماس" واتفاق على "الخطوة التالية"

وأضافت: "عبرت الحركة، عن رغبتها في ضمان نجاح الجهود الصينية المقدرة، خاصة أننا نحمّل حماس مسؤولية إفشال جميع الحوارات التي جرت في السابق، وآخرها عندما رفضت حماس، الحضور إلى لقاء القاهرة الذي كان متفقا عليه".

واختتمت الحركة بيانها بالتاكيد على أنها "لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخات المناسبة لإنجاح الوساطة الصينية التي تحظى بتقدير واحترام قيادتنا وشعبنا".