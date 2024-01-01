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تشخيص 32 مريضا بحمّى غرب النيل في اسرائيل

الإثنين 24 يونيو 2024 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشخيص 32 مريضا بحمّى غرب النيل في اسرائيل



رام الله / سما/

أبلغت وزارة الصحة الاسرائيلية أنه تم تشخيص إصابة 32 شخصًا حتى الآن بحمى غرب النيل.

واشارت الصحة الاسرائيلية الى انه تم إدخال 27 منهم إلى المستشفى - ثلاثة منهم على أجهزة التنفس الصناعي. وفي نهاية الأسبوع، توفي مريضان في مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا. كما أفيد أن جميع المرضى من وسط البلاد.

ولفتت الى ان حوالي 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض حمى غرب النيل. حوالي 20% من المصابين يظهرون أعراضًا بدرجات متفاوتة، بما في ذلك الحمى، الشعور العام بالتعب، الصداع أو آلام في الجسم، ومضاعفات عصبية تظهر لدى أقل من 1% من المصابين.

وقامت وزارة الصحة الاسرائيلية بتوضيح التوجيهات للفرق الطبية وأصدرت تعليمات للتأكيد على تشخيص ومراقبة المرض.

للحد من التعرض للبعوض، اوصت الوزارة باستخدام منتجات طرد البعوض والأدوات المناسبة لإبعاد البعوض في غرف المعيشة، وكذلك تشغيل المراوح في أماكن الإقامة.

وقالت "كانت الإصابة بحمى غرب النيل معروفة لدينا منذ سنوات عديدة وتحدث بشكل رئيسي بين شهري يونيو ونوفمبر. هذا العام بدأت الإصابة مبكرًا عن المعتاد، ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة للتغيرات المناخية في إسرائيل وفي العالم، حيث أن الطقس الرطب في مركز البلاد قد يؤدي إلى تكاثر وتطور البعوض في هذه المنطقة. الخطر الكبير للإصابة يكون بين كبار السن والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة".

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