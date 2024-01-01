الاعلامي الحكومي : رصد حالات تسمم جراء تناول أغذية فاسدة في قطاع غزة

غزة / سما/

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حالات تسمم في صفوف المواطنين بسبب تناول أغذية معلبة منتهية الصلاحية، نتيجة للنقص الشديد في الطعام.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له ان الاهالي يأكلون معلبات منتهية الصلاحية ما يتسبب في تسمم أعداد كبيرة منهم".

وأضاف المكتب الحكومي أن "المجاعة والأمراض تتزايد بين سكان القطاع وخاصة الأطفال منهم"، في ظل ممارسة الاحتلال سياسة التجويع الممنهج ومنع المدنيين في غزة من العلاج.

وأشار البيان الحكومي إلى أن جيش الاحتلال يستهدف طواقم البلديات بشكل مباشر عند محاولتهم إعادة تشغيل آبار المياه في القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يتعمد إخراج طواقم الدفاع المدني عن الخدمة، من خلال استهدافهم بشكل مباشر.